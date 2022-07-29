طلبوا من مارادونا رأيه الصريح في الفرعون المصري محمد صلاح فصدم بإجابته النجم ليو ميسي!

في "ثناء" محبب تابعه بشغف محبو اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، أشاد أسطورة المنتخب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا قبل رحليه بمحد صلاح واصفاً إياه بالذكي والسريع.

ففي لقاء قديم مع قناة "أون سبورت" المصرية، أجاب مارادونا عن سؤال حول صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، قائلاً: محمد صلاح لاعب ذكي يلعب برأسه وقدمه، ويتحرك سريعاً يساراً ويميناً في تأثر واضح باللعب الإيطالي"

وأضاف: «أعتقد أن صلاح منافس بالفعل مع رونالدو وميسي على الكرة الذهبية بعد كل ما قدمه مع ليفربول هذا الموسم، هو في أفضل حالاته الآن».

واختتم مارادونا كلماته بقوله: «صلاح يجيد الأدوار الهجومية، ويقدم الكثير من التمريرات الحاسمة لروبرتو فيرمينو زميله في ليفربول، وأعتقد أنه سيكون أحد نجوم كأس العالم.