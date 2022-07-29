لن تصدق من تكون ! شاهد زوجة الاعلامي البارز عمرو أديب فائقة الجمال والاناقة التي تزوجها قبل لميس الحـديدي.. والمفـاجأة بعـدد أولاده ( صور )

اشهر اعلامي بارز و متالق ذاع صيته اكثر خلال برنامجه الحكاية المذاع علي قنوات mbc يتابعه عدد كبير من حول الوطن العربي

ومن الصدف ان زوجته هي الإعلامية لميس الحديدى التي تتميز هي الأخرى بتقديم برنامج كلمة أخيرة علي قنوات اون تايم ولها عدد كبير من المتابعين انه المتالق عمرو اديب



ويتميز الثنائي بنجاحهما الكبير وتمكنهم من الصعود للقمة والحفاظ علي نجاحهما رغم تنقلهما بين القنوات الا ان اسلوب تقديمهما للموضوعات واستعراض

الأحداث اليومية سواءء السياسية والاقتصادية او الاجتماعية وكذلك الرياضية جعلت لهم مكانة خاصة عند المشاهدين في كل مكان، وسنتعرف في التقرير التالي بعض الأسرار الخاصة في حياة عمرو أديب ولميس الحديدي

زوجات عمرو أديب

لميس الحديدى ليست الزوجة الأولي لعمرو أديب فسبق وان تزوج قبلها من سيدة تدعي أماني سوكا وأنجب

منها نجلهما خالد ولكن انتهت علاقتهما ليتزوج عام ١٩٩٩ من لميس الحديدى بعد قصة حب بينهما دامت عامين وأنجب منها نجلهما نور الدين

أبناء عمرو أديب

وظهر خالد نجل عمرو أديب من أماني سوكا في مناسبة واحدة بعد ان استضافه النجم هاني رمزي في برنامجه وطالبه بتقليد والده واثار ضحك الجمهور

بعدها تمكن من تقليد طريقة والده في البرامج أما نور نجل عمرو أديب ولميس الحديدي ظهر في منتصف العام الماضي بعدما عاد من لندن ليتم وضعه في الحجر الصحي في فندق الميريديان وظهر في

لايف عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك ليتحدث عن الإجراءات التي تمت معه بسبب الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا