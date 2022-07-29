تطور جديد ومثير في قضية طالبة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت علـى يد زميلها.. وفريد الديب يفاجئ محـامي القـاتل.!!

أشعل أحمد حمد محامي محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتله طالبة المنصورة نيرة أشرف، الجدل بعد حذفه فيديو كان قد نشره أمس من داخل مكتب المحامي الشهير فريد الديب.

وقال محامي محمد عادل، إنه برفقة أسرة محمد عادل داخل مكتب فريد الديب لتقديم أوراق القضية للبدء في إعداد مذكرة الطعن.

وأضاف:"طبعا احنا في مكتب والدي الأستاذ فريد الديب، زي ما وعدناكم، وهنقابله بعد 10 دقايق، من أجل تقديم أوراق القضية ليبدأ هو في إعداد مذكرة الطعن".

فيما تفاجأ متابعو محامي محمد عادل أنه قام بحذف الفيديو اليوم، مما أثيرت تكهنات حول تراجع فريد الديب عن تولي الدفاع في القضية التي شغلت الرأي العام في مصر.



كما ألغى والد الطالبة المصرية نيرة أشرف التي لقيت مصرعها على يد زميل لها بجامعة المنصورة، توكيلات المحامين المترافعين في القضية ضد المتهم بجريمة القتل محمد عادل، وفق "إرم نيوز".



كما قدم والد نيرة أشرف توكيلا جديدا خاصا بالمحامي خالد عبدالرحمن ليكون هو المحامي الوحيد للترافع في قضية نيرة أشرف، ليكون له الحق وحده بالتصريح لوسائل الإعلام والتحدث باسم العائلة.