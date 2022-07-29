لن تصدقوا لماذا لم يصلي الفنان سمير غانم لله ولا ركعة طوال حياته؟! ابنته دنيا سمير كشفت المستور و فضحت للملا كلّ شيء

كلنا نبحث عن الوجه الأخر لسمير غانم الذي يعتقد الأغلبية أن حياته الخاصة كانت تشبه ما نشاهده على الشاشات، فهل كان "فطوطة" الشاب المتهور الكوميدي الضاحك هو نفسه الأب سمير غانم ؟

وفي لقاء نادر مع ابنتيه دنيا وإيمي في مرحلة المراهقة، كشفت دنيا أن والدها يتعامل معهم بحسم وصرامة ولا يترك لهم الحرية المطلقة.

وقالت دنيا إن والدها يجمع بين المرونة والالتزام في الوقت نفسه، موضحة: بابا بيسأل عن كل حاجة وعارف كل أصحابنا ولازم يعرف رايحين فين ومع مين وأمتا وأزاي، ويفضل متابع معانا، ويحدد معاد رجوعنا البيت، لكن في الوقت نفسه بيسمعنا وفاهمنا.

من جانبه كان لفت الفنان الراحل في لقاء أخر إلى أن علاقته مع ابنتيه قوية، حيث يحرص على أن يكون صاحباً لهما فهو أب ليس بالمتشدد، ويحرص على التوجيه فقط وتعريفهما بالخطأ والصواب حتى لا يشعرا بأن هناك رقيبًا عليهما.

وقال سمير غانم في لقاء تلفزيوني مع صفاء أبو السعود، "كنت مرة تعبان ودنيا سألته بابا صليت فقلت لها مانا صليت امبارح، فراحت فضحتني وتكلم أصحابها".

واشار إلى أنه مازحها حينها وقال لها "قولي لي عشان أتجوز واحدة تانية دلوقتي عشان تشتغل معايا وتساعدني"