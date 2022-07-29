أختبر قوة نظرك وتركيزك.. هذه الطفلة الشقية أصبحت فنانة شهيرة وجميلة الجميـلات.. لن تتـوقع من هي.!!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة ومكتوب عليها أنها أصبحت فنانة شهيرة وجميلة الجميلات، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور متسائلين عن من هي الفنانة الشهيرة.



وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة المنشورة، منقسمين على من هي تلك الفنانة، وأنهالت التعليقات من مئات الرواد التي تؤكد أنها الفنانة جميلة الهوني “تايكة” وهي فنانة جميلة مغربية الجنسية ولها العديد من الأعمال الفنية.

والبعض الأخر من الجمهور ويمثل نسبة بسيطة من التعليقات علق أنها ليست فنانة، بل هي شخصية التيك توك المعروفة بـ”دينا مراجيح”،

والتي أثارت حالة من الجدل بسبب فيديوهاتها عبر “تيك توك” والتي شكلها تغيرت تماما وشبهها البعض بـ”أميرات الديزني”.