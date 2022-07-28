الفنانة شيرين عبد الوهاب لا تجيب على مكالمات توفيق عبد الحميد.. وهكذا جاء رد فعل الفنان!!

توفيق عبد الحميد عبر حسابه بموقع Facebook عن موقف شيرين عبد الوهاب بعدما انتشرت أنباء تحويل سيارته الشخصية لتاكسي.

وكتب عبد الحميد "شيرين عبد الوهاب سمعت الخبر ولأن قلبها بيسبقها كلمتني وتركت رسالة منزعجة فيها بشدة حنونة ورقيقة وتطلب ان اكلمها واطمنها وانا اساسا بعشق صوتها وبحب عفويتها وطيبتها بنت بلد وجدعة موهوبة وإضافة كبيرة لتاريخ الطرب".

وتابع: "المهم اتكلمنا وقتها وطمنتها وبعدين كلمتها مؤخرا علشان اطمن عليها مردتش وعايز اقولها اعتبرينى ابوكى او اخوكى الكبير وطمنينى عليكى علشان انا بحبك وقلقان عليكى".

مضيفا: "كلنا بنغلط وكتير يجانبنا الصواب او نبقى فى حالة انعدام وزن وتخرج تصرفاتنا عن الطبيعي والمفروض بس تذكروا قول السيد المسيح عليه السلام من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر".

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب تحدثت في مداخلة هاتفية عن أزمة جديدة بينها وبين حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي.