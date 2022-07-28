حلمي بكر يخرج عن طوره ويرد ردا شرسا على بيان نجل حميد الشاعري.. أبوك هو اللي محتاج مساعده كان بيغني بشبشب!!

خرج الملحن حلمي بكر عن صمته بعد البيان الذي نشره نجل الفنان حميد الشاعري، لحد حيث اتهم الكابو بتدني الذوق الموسيقي ليصل لأغاني المهرجانات.

قال حلمي بكر: "حميد الشاعري كان بيلبس كوتشي مقطع، ودا وصلنا لمأساة، نحن كموسيقيين تقبلنا المدارس المتنوعة،

وحميد الشاعري جاء بلون كان جميل وخفيف على الشباب، ولكن مظهر الفن كان لا يليق بجوهره، كان بيطلع لابس ترينج وشبشب أو كوتشي مقطع"

وتابع: "وهو دا اللي وصلنا اننا بقينا نسمع شاكوش وبنسة ومفك، إحنا في ماساة بجد"، حسب تصريحاته لبرنامج "آخر النهار".

كما رد بكر على تصريحات نديم حميد الشاعري قائلا: "لما الولد يقول أبويا مستعد يساعدك، لا، دا كدة أبوه هو اللي محتاج مساعدة، وهو نفسه محتاج مساعدة أن أبوه يربيه، والولد هاجمني عشان دي الموضة، مش إدعاء، ودلوفتي بيقولوا لو عايز تشتهر خلي حلمي بكر يشتمك".