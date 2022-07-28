صدمة تزلزل الوسط الفني كافة.. انكشاف الديانه الحقيقية للإعلامي (عمرو اديب ) التي اخفاها عن المقربين منه والمفاجأه الكـبرى كم عـدد زيجـاته !!

عمرو أديب الإعلامي المصري، ديانته وهل هو مسلم أم مسيحي، هو زوج الإعلامية لميس الحديدي، ونجل السيناريست الراحل عبد الحي أديب

، وشقيق كل من عماد الدين أديب زوج الفنانة مروة حسين، وعادل أديب زوج الفنانة منال سلامة شقيقة الفنان شريف سلامة زوج الفنانة المصرية داليا مصطفى،

أولاده، قصته مع بسنت يوسف عالمة الأبراج، قصة حياته ومعلومات كاملة عنه وعن مشواره المهني وأهم البرامج التي يقدمها،

تفاصيل الحادث الذي تعرض له وحالته الصحية، كل ذلك وأكثر سوف نتناوله من خلال هذا المقال وبعض الصور.

معلومات عن عمرو أديب

الاسم الكامل: عمرو عبد الحي أديب.

اسم الشهرة: عمرو أديب.

تاريخ الميلاد: 23 أكتوبر عام 1963.

عمره في عام 2021: 57 عام.





البرج الفلكي: برج العقرب.

محل الميلاد: مدينة المحلة الكبرى.

الجنسية: مصري.

الديانة: مسلم.

المهنة: إعلامي وصحفي.





الحالة الاجتماعية: متزوج.

اسم الزوجة الأولى: أماني سوكا.

اسم الزوجة الثانية: لميس الحديدي.

عدد الأبناء: 2.



أسماء الأبناء: خالد، نور الدين.

بداية المشوار المهني: بدأ في عام 1999.

سنوات النشاط: منذ عام 1999 حتى الآن.

حادث عمرو أديب

تعرض الإعلامي الكبير عمرو أديب إلى حادث مروع وذلك في مساء الثلاثاء الموافق 16 فبراير عام 2021، جاء الحادث أثناء عودة عمرو أديب من برنامجه “الحكاية”

وسط الطقس السيء الذي تشهده البلاد، تهشم الجزء الأمامي من السيارة تماماً والحادث تم بالقرب من وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، وقد أثبتت التحريات أن الحادث جاء نتيجة تصادم

سيارة عمرو أديب مع سيارة محملة بأنابيب بوتاجاز، انتقل فريق المباحث إلى موقع الحادث وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد كما تم التحفظ على سيارته، تم فحص الكاميرات للتأكد من ملابسات الحادث ومن المتسبب فيه.

انتقلت إلى مستشفى دار الفؤاد الإعلامية لميس الحديدي للاطمئنان على صحة زوجها، أسفر الحادث عن إصابة عمرو أديب بكدمات بسيطة في الضلوع وتم إجراء الأشعة

والفحوصات اللازمة له للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي، كما نقلت بعض المصادر أنه في حالة مستقرة، ومن جانبها أكدت لميس أن زوجها يعاني من آلام مبرحة ولكنه يتماثل للشفاء وسوف يعود إلى جمهوره قريباً،

كما أنها صرحت قائلة: “عاوزة أطمن كل الناس اللي بتسأل على عمرو أديب بعد الحادثة الصعبة اللي اتعرض لها مساء الثلاثاء الماضي، زوجي الحمد لله بخير وربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة،

لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة كانت محملة بأنابيب بوتاجاز وكان ممكن تنفجر في أي لحظة”.