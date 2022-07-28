خطيبة بيكيه تسرق الأنظار بجمالها الملائكي.. والجمهور: أحلى من شاكيرا بمليون مرة

صحيفة ”إنفورماليا“ كشفت مزيدا من التفاصيل بشأن المرأة التي قد تكون السبب الرئيسي لانفصال جيرارد بيكيه وشاكيرا.

حيث ذكرت الصحيفة أن الشخص المحتمل الذي كان لاعب كرة القدم على علاقة به منذ أسابيع، شابة تعمل كنادلة، وأن العلاقة بينهما ”كانت أكثر من رومانسية.

وأضافت الصحيفة أن بيكيه قابل هذه الشابة في ملهى ليلي في برشلونة، وإنها كانت تقيم في كتالونيا، في نفس المنطقة التي يقيم بها اللاعب.

وأشارت إلى أن هذه الشابة كانت صديقة لزميله لاعب وسط برشلونة، ريكوي بويج (23 عاما).

كما ان تقرير لصحيفة ”إل بيريوديكو“ الإسبانية، كشف أيضا أن المرأة المعنية ”في العشرينات من عمرها وشقراء وهي تدرس وتعمل كمضيفة فعاليات“، في حين اعتبرها الجمهور أجمل من زوجته السابقة شاكيرا بمليون مرة.

الجدير بالذكر ان النجمة العالمية شاكيرا حققت نجاحاً كبيراً، بعد وصول أغانيها إلى أقطار العالم الأربع، ما جعلها تحصد ثروة كبيرة جدًّا بسبب الفنّ الذي قدّمته

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