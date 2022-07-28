عندما سألوا الدنجوان رشدي أباظة إيه أكتر حاجة بتعجبك في الست؟ فصدم بإجابته الجميع!

بالرغم من رحيله منذ عدة عقود إلا انه مازال أيقونة فنية كبيرة، أنه الفنان رشدي اباظة الذي ازال فتى احلام الكثير من الفتيات ومثل أعلي للكثير من الشباب.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول لقاء للفنان الراحل رشدي أباظة تحدث فيه عن أكثر ما يجذبه في النساء.

وقال رشدي اباظة أن الوفاء أكثر ما يجذبه في النساء، واسترسل في الحديث عن علاقاته النسائية التي أحاط بها الحب وعن تجاربه التي عاشها سواء مع سامية جمال أو غيرها من زوجاته التي أرتبط بهن .

وتطرق أباظة أيضا في لقائه لبعض الأشياء منها أن أول رواية قرأها كانت رواية البوساء لفيكتور هوجو، وانه يحب مشاهدة الأسد ويستمتع بصوت الكروان، ووصف خلال لقائه أن الفنانة تحية كاريوكا هي البطلة الأولي للسينما المصرية.

وتمنى أن يجسد شخصية روميل في عمل فني، وأن أقرب أصدقائه من الوسط الفني هو الفنان شكري سرحان، وكشف أنه أنتج فيلم عاشور قلب الاسد وكتب فكرته للفنان عبدالسلام النابلسي وذلك إيمانا منه بموهبته الفنية الكبيرة .