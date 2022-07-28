ملكة جمال روسيا للعام 2022 تفجر المواقع العربية بعد فوزها بدون استخدام أي مستحضرات تجميل والجمهور: معقول ده جمال طبيعي

اشتعلت المواقع العالمية والعربية بأنباء تتويج ​آنا لينيكوفا​ بلقب ​ملكة جمال روسيا​ للعام 2022 بعد تفوقها على 24 متسابقة في تصفيات مسابقة "Miss Russia"، التي أقيمت في موسكو مؤخرا.

وبعد أن لاقت صورتها رواجاً كبيراً انصدم الجمهور من جمالها الشديد ومازاد الأمر اندهاشاً هو ان بعض المواقع الاعلامية كشفت أنها فازت وهي بصورتها الطبيعية وبدون أن تعمل اي مستحضرات تجميل لوجهها.

وأشار القائمون على المسابقة إلى آنا لينيكوفا، التي تبلغ من العمر 22 عاما، من مدينة أورينبورغ الروسية، وعملت لأكثر من ست سنوات في مجال الأزياء والموضة، كما عملت مع العديد من المجلات الشهيرة والعلامات المعروفة في تجارة مستحضرات التجميل.

وفازت بلقب الوصيفة الأولى في المسابقة، آنا بودايفا، ممثلة جمهورية تشوفاشيا الروسية، والبالغة من العمر 19 عاما، والتي تدرس في مجال البرمجة وتطبيقات الويب، أما لقب الوصيفة الثانية فكان من نصيب، داريا نيمايفا، من إقليم خاباروفسك الروسي.