صور مسربة لقصر العجائب والاحلام الذي يعيش فية تامر حسني وبسمة بوسيل حياة الملوك والأمراء.. ترف فاق سقف التخيلات!

حرص الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل على الاستعانة بمتخصص لتصميم منزلهما الجديد في الساحل الشمالي، وتنظيمه بطريقة عصرية، مع الاستعانة برسومات وأنتيكات راقية تعبر عن ذوقهما في اختيار شكل المكان الذي يقضيان فيه مع أسرتهما الإجازة الصيفية.

وشارك إحدى المتخصصين في هذا المجال صورا من داخل منزل بسمة بوسيل وتامر حسني في الساحل عبر انستجرام.

وعبر عن سعادته لمنحه هذه الفرصة من قبل 2 من النجوم والمشاهير، وشاركت الفنانة المغربية المنشور عبر خاصية الاستوري على حسابها.

وبرز في منزل تامر حسني الجديد الأناقة والاعتماد على الألوان الهادئة، وعدم الإكثار من الاستعانة بالأثاث على حساب المساحات الفارغة، والتحف الفنية في المنزل الذي يطل على البحر مباشرة، وظهر في العديد من الصور التي تشاركها بسمة بوسيل مع جمهورها عبر انستجرام مؤخرا.

وعرض على مصمم المنازل والديكورات الذي استعان به تامر حسني العمل مع الكثير من المشاهير، وتحويل أماكن إقامتهم ومشروعاتهم من مجرد مواد بناء أولية إلى تحف فنية تلقى إعجاب الكثيرين عبر حساباته.

تامر حسني متزوج من بسمة بوسيل منذ عام 2012، وأنجبا ثلاثة أبناء هم تاليا وأماليا وآدم، وبعد إخفاء أطفالهما عن الأضواء سنوات طويلة خلال مراحلهم العمرية الأولى، أصبحوا يظهرون معهما حاليا في الكثير من المناسبات العامة، وحرص المغني الشهير على تقديم أسرته في أكثر من حفل له مؤخرا على المسرح.