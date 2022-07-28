أول ظهور علني لإبنة عماد رشاد المحجبة تخطف الأنظار.. نسخة طبق الأصل من دعاء فاروق!!

رغم أن الفنان المصري عماد رشاد يحرص على إخفاء أسرته عن وسائل الإعلام وعدم الخوض في حياته الشخصية إلا أنه ظهر مع ابنته مؤخرًا في أحد المناسبات.

عماد رشاد تواجد في البازار الذي نظمته ابنته ياسمين مع مجموعة من السيدات ويحمل اسم «جراند بازار»، وظهرت ياسمين محجبة، وتحمل بعض ملامح والدها الفنان.

وقد خطفت ابنته الأنظار ولفتت ملامحها التي تشبه كثيراً ملامح الإعلامية دعاء فاروق الكثيرين.

عماد نشر عدد من الصور كذلك عبر صفحته على «فيس بوك» مع حفيديه أدهم ويوسف، والذي يتعلق بهم لحد بعيد، ويبدو أدهم قريب الشبه لجده.