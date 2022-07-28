نجمة السينما المصرية وجميلة الثمانينات.. رفضت الزواج من رئيس جمهورية والمهر قصر في سويسرا.. لن تصدق من تكون؟

تعتبر الفنانة هياتم واحدة من النجمات التي اشتهرت في أواخر السبعينات والثمانينات، خاصة وأنها كانت واحدة من أشهر نجمات هذا الجيل.

الفنانة هياتم اسمها الحقيقي سهير حسن، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1950.

عشقت الفن منذ طفولتها، وبدأت مشوارها الفني بالرقص في الأفراح الشعبية، بعدها انتقلت للقاهرة للعمل في بعض الحفلات كراقصة.

دخلت هياتم لعالم الفن عندما رشحها وكيل الفنانين للرقص في حفل يحييه الفنان عبد الحليم حافظ، فخطفت للأنظار وتم ترشيحها للعمل في السينما، وكانت أول أعمالها عام 1972 في فيلم ليلة حب أخيرة.

رغم اعتزال هياتم الرقص في الأفراح والحفلات،لكنها قدمت العديد من الرقصات في أعمالها الفنية، وقدمت الكثير من الأفلام السينمائية التي حققت نجاح كبير منها المتسول ووراء الشمس والبنات عايزة إيه وغيرها.

أعلنت الفنانة هياتم إنها رفضت الزواج من ثري عربي، وكذلك من رئيس جمهورية وأكدت أنّ هذا لم يكن العرض الوحيد الذي جاءها من حكام عرب، فمن قبل عرض عليها قصر في سويسرا كهدية من أحد الاثرياء الذين تقدم للزواج منها، لكنها رفضت العرض والهدية.