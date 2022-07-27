مفاجآت صادمة وغير متوقعة بتقرير فحص هاتف طالبة المنصورة نيرة أشرف.. لن تصدق ماذا وجدوا !

منها ما هو نَصُّه: (إنتِ لازم تِسمعيني حتى لو غصب عنك عشان نتجنب المشاكل – أنا عارف إنك بتكرهيني – آخرك معايا الأسبوع الجاي – والله نهايتك على إيدي يا نيرة – تاني مفيش فايدة، ودِيني لاقتلك – وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة هدبحك، وديني لادبحك).

وأنــه بفحص تطبيق إنستجرام المثبَّت على الهاتف محل الفحص، تَبين وجود حساب باسم نيرة أشرف لمحادثات نَصية من محمد عادل منها: “دانا أدبحك أسهلي، إنت حسابك معايا تقيل أوي، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيك حتة سليمة، ويبقا حد غيري يلمس مِنك شَعرة – أنا محتاجلك أوي، أوعدك حتشوفي إنسان جديد – أنا اتغيرت جامد الفترة اللي فاتت، عملت حاجات غلط كتير بس عملت حاجات أحلى، طب والله وحشتيني ووحشني صوتك – بتاعتي وبس يا روح أمك، بمزاجك أو غصب عنك، ومفيش مخلوق حيلمس شَعرة منك غيري، ومفيش دكر هييجي ناحيتك يبقى حَد كدة يقربلك، أو انتِ تقَربي لحَـد”.

كما كشف عن عدة رسائل أخرى وهي: “إنت لازم تسمعيني لو غصب عنك صحيح الفترة الجاية اتعلمي ضرب النار أو شوفي محمد رمضان أو السقا يدربوكي بوكس، علشان نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة