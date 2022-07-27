لن يعرفه إلا من كان عاشقا للزمن الجميل..هذا الفنان الوسيم يكون شقيق حسن يوسف والمفاجأة في درجة الشبه بينهما - صورة

مازال عالم الفن يبهرنا بما يحويه من معلومات بين طياته، ومازال يخبئ الكثير، وأخر مفاجآته هي عن الفنان الكبير حسن يوسف، الذي طالما أبهرنا بأدواره الفنية المتميزة.

ومالا يعرفه الكثيرون عن حسن يوسف أن له شقيق كان يعمل في مجال التمثيل أيضُا واتجه بعن ذلك للكتابة والإخراج، وعند رؤيته تظن أنك ترى حسن يوسف ولكن بالشارب، فالشبه بينهم كبير جدا.

أنه الفنان عدلي يوسف، الذي عمل ممثلًا في بداية حياته ثم عمل كاتب سيناريو كما عمل كمساعد مخرج للعديد من الأفلام.

ساعد في إخراج عدد من الأفلام مع أخيه حسن يوسف مثل: “ولد وبنت والشيطان”، “كفانى يا قلب” بالإضافة لإخراجه أفلام عديدة منها مقص عم قنديل.