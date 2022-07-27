قصر ملكي مطل على النيل.. واخيراً الكاميرا تدخل منزل محمد حماقي.. المطبخ وحده كفاية..ترف فاق سقف التخيلات

بعد أن نجح الفنان محمد حماقي بخطف الأنظار إليه العام الماضي.

من خلال مشاركته كعضو بلجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" واختياره هذا العام أيضاً ليكون ضمن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز"، قررنا أن نأخذك بجولة إلى منزله لنكتشف إن كان الديكور الذي اختاره محمد يعكس شخصيته الهادئة التي نشاهدها عبر شاشة التلفاز.

يقع منزل محمد حماقي في شارع "النزهة" الذي كان ملقّباً سابقاً بشارع "العشاق" في منطقة الزمالك المطلّة على النيل، وهو يقع في الطابق الرابع والأخير من عمارة على مقربة من منزل أهل زوجته، نهلة الحاجري.

غرفة جلوس باللون الرمادي

في الماطي كان الاعتقاد السائد بأن اللون الرمادى لون ممل، ولكن النظرة إلى هذا اللون تغيرت وبات مرغوباً من غالبية الناس، وابرزهم المشاهير الذين يعتمدونه في ديكورات منازلهم، خصوصاً في غرفة المعيشة التي تعتبر المكان الأكثر استهلاكاً.

يعكس اللون الرمادي لمسة عصرية للديكور، وقد قام محمد حماقي وزوجته بكسر روتين غرفة الجلوس بوضع وسائد مختلفة الأحجام وبألوان متناسقة مع لون الديكور العام في هذه الغرفة.

ومن المهم عند تنسيق ديكور المنزل خلق انسجام بين عناصره، وهذا كان هدف محمد حماقي وزوجته، ما يعكس رضاهما عن كل زاوية في منزلهما.

مطبخ مفتوح على غرفة الجلوس يبدو من خلال الصور التي نشرت في مجلة "سيدتي" في العام 2014، أن مساحة المطبخ متوسطة الحجم، وبأن تصميم الديكور فيه يغلب عليه اللون البني القاتم، مع أجزاء خشبية باللون البني الفاتح نراها موزعة على الجدران.

سلم داخلي من الزجاج والخشب

اختار محمد حماقي الخشب في تصميم الدرج الذي يفصل بين الطابق السفلي وغرف النوم، إذ، يليق هذا التصميم بمختلف أساليب الديكور في المنزل المودرن خصوصاً الكلاسيكي. بالاضافة إلى ذلك، فإن إدخال الخشب مع الزجاج يعطي دوماً مساحات الفراغ إحساساً بالدفء والحميمية.

كما يفضل طلاء الجدار، إلى يسار السلم، بلون سادة فاتح، خصوصًا إذا كانت مساحة السلَّم ضيِّقة وغير مفتوحة، كالتي ظاهرة أمامنا في منزل محمد وزوجته نهلا.

شرفة محمد حماقي مطلّة على النيل تتميز شرفة منزل محمد حماقي بأنها تطلّ على نهر النيل الذي يعد أطول نهر في العالم؛ حيث يبلغ طوله حوالي 6853 كيلومتراً، مع حديقة خارجية مليئة بالأشجار الخضراء يستريح فيها محمد بعد نهار عمل طويل، وخلال وقت فراغه.