نجمة شهيرة تركها وقت الزفاف وأنكر زواجه بـ أخرى.. ما لا تعرفه عن النساء الـ 4 في حياة الفنان محمد منير!!

خرجت بعض القصص التي ربطت اسم الكينغ محمد منير مع أربع نساء بالرغم من فرض النجم حالة من الخصوصية والسرية التامة على حياته الخاصة، تعرفوا من هن

-الممثلة الشابة مي حسن: رغم أنها فنانة مغمورة إلا أنها أثارت حالة من الجدل مؤخراً بعد ان انتشرت وثيقة زواج عرفي بها اسمها واسم "الكينج"، تزعم زواجهما منذ اكتوبر الماضي،.

وقد إنتشرت هذه الوثيقة بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي إلا أن منير حرص على نفيها، ووصف ما يحدث بالفراغ والجهل الذي يعاني منه البعض.

-داليا يوسف: ما لا يعرفه الكثير أن منير لم يتزوج سوى مرة واحدة من فتاة نوبية من خارج الوسط الفني تدعى داليا يوسف، وتقيم بإحدى الدول الاوروبية وتم الزواج في حفل عائلي في نيسان (ابريل) 2014 ولكنه إنتهى بالإنفصال والطلاق ولم يكشف عن الاسباب .

-نجلاء بدر: صدمت بدر الجميع منذ شهور بتأكيدها أنها كانت تعيش قصة حب منذ سنوات مع منير، وكانت على وشك الزواج منه، واشترت فستان الزفاف إلا انها فوجئت بتهربه منها قبل زفافهما بأربعة أيام، وعندما نجحت في الوصول إليه أكد لها أنه لا يرغب في الزواج، وهو ما صدمها.

-لمياء السحراوي: هي أرملة الفنان عادل أدهم والتي اثارت الجدل بصورها مع محمد منير مؤخرا حيث ظهرت وهي تحتضنه مما دفع الكثير للزعم بوجود علاقة عاطفية تجمعهما، إلا أن مصدر مقرب من منير نفى هذه الشائعة وأكد أنهما مجرد صديقان.