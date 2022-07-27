سريع الفعالية.. هذا الرجيم السحري هو سر فقدان ليلى علوي 16 كيلو من وزنها خلال شهر واحد فقط!

فاجأت الفنانة المصرية ليلى علوي جمهورها مؤخراً بخسارة وزنها الزائد وأطلت برشاقة لافتة.

واستطاعت ليلى علوي التخلص من وزنها الزائد خلال 30 يوماً فقط بعد أن كانت تعاني من زيادة الوزن. وأكدت ليلى علوي أنها لم تخضع لأية عمليات جراحية للمعدة، بل اهتمت بعمل نظام غذائي صارم أنقص من وزنها ١٦ كيلو .

وكشفت الفنانة ليلى علوي، في أحد لقاءاتها التلفزيونية، عن سر رشاقتها والطريقة التي استطاعت بها فقدان أكثر من 16 كيلو من وزنها خلال 30 يومًا، والنظام الغذائي الخاص بها.

وقالت أنها أتباعت دايت خاص يقدمه لها مركز عالمي متخصص في دايت وله العديد من الفروع في كل أنحاء العالم ومنهم السعودية ومصر.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي مسلسل "منوّرة بأهلها" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج المخرج السينمائي يسري نصرالله في أولى تجاربه في الدراما، وبطولة، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، وآخرين.