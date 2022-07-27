بكل وقاحة وبدون خجل ..الفنانة رانيا يوسف تعتـرف بجراءة ما عنديش خطوط حمراء ..وبحب المعاشرة بدون زواج والجمهور مصـدوم.!! (شاهد فيديو)

أعترفت الفنانة المصرية المثيرة للجدل، رانيا يوسف، أنها لا تمانع من أداء الأدوار الجريئة، وبأنه لا يوجد لديها خطوط حمراء في التمثيل.



وقالت يوسف رداً على سؤال عن قيامها بأدوار جريئة في السينما خلال لقائها مع برنامج "مصر الجديدة" : “أنا عملت سابقاً أدوار جريئة أنا بالنسبة لي ما عندي خطوط حمراء”.

وبشأن إذا وجد مشهد فيه قبلة، وماذا ستعمل، كشفت رانيا يوسف عن موافقته على ذلك: ” طبعًا لو الموقف يستدعي قبلة طبعاً اعمله ما اعملوش ليه”.



وعن ظهورها بالبكيني، قالت: “اه طبعاً لو ده في سياق العمل الدرامي أو السينمائي لو ده لازم يتعمل اه يتعمل”.

ولم تتوقف رانيا يوسف عند ذلك بل أكدت استعدادها للقيام بأكثر من ذلك، قائلة : “أنا عملت كده في ريكلام لأن الموضوع لازم يبقى في ده لازم يبقى في المشاهد دي وبما أني وافقت على الموضوع فأنا وافقت على كل ما في الفيلم “.

كما أكدت رانيا يوسف أنها لا تمانع إطلاق لقب "ممثلة إغراء": ” ممثلة إغراء ليست شتيمة على فكرة يعني دي مش وصمة عار”.



واعتبرت أن من ينتقد المشاهد الجريئة لديه خلل في التفكير. متابعة: ” لأن الموبايلات عليها كل اللي انت عايزاه لو عايزة تتفرجي على أفلام إباحية حتجيبيها على الموبايل وعلى التلفزيون إنت مش مستنياني أنا آجي عشان أعمل مشهد إغراء”.



وكشفت رانيا يوسف ايضا، عن توقها لرجل يحترم مواعيد عودتها إلى منزل الزوجية، متأخرًا نظرًا لطبيعة عملها.



وأوضحت الفنانة رانيا يوسف خلال المقابلة التلفزيونية، أن من أسباب شهرتها الفنية الكبيرة التي تتمتع بها، مجهودها وتفرغهاالتام وحبها لمهنة الفن.

وتابعت الفنانة المصرية: “برجع يوميًا من الشغل إلى منزلي في تمام الخامسة فجرًا، وأحيانا بشتغل 3 أيام دون الرجوع للمنزل”.



وأضافت: “بدور على راجل يحترم مواعيد وطبيعة عملي وعقلي وطموحي فالرجل المصري أو الشرقي بيتغير بعد 3 شهور من فترة الزواج”.

وحول نظرتها للزواج أوضحت بالقول? "مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة وهو أمر طبيعي في المجتمعات العربية".



وفي تصرحات تلفزيونية سابقة تحدثت الفنانة المصرية عن الزواج والمعاشرة الجنسية خارج إطار الزوجية.



وأكدت رانيا يوسف أنها لن تكرر تجربة الزواج وأنها تحب أن تقيم علاقات عاطفية ومعاشرة مع الشخص الذي يبادلها الحب بدون زواج.

وقالت الفنانة المصرية انها لن تتزوج مجددا، وإذا وقعت في الحب ستكمل من دون زواج، مشيرة إلى أن الزواج بالنسبة لها تكوين أسرة، وهي الآن لديها ابنتان، ولا تحتاج إذا عاشت قصة حب جميلة أن تجعلها تفشل بالزواج قائلة “الجواز بيبوظ أي حب”.



وبررت رانيا يوسف رفضها للزواج بقولها: “الجواز بالنسبة ليا بيت وأسرة وعيال، وأنا عندي أطفال ولو فيه قصة حب حلوة هتبوظ بالجواز، والضغط اللي بيعمله الجواز بيبوظ الجواز، وبيبقى حب شكله تاني مش الحب الرومانسي، وبيكون حب عقلاني أوي أوي”.



وأكدت أنها لن تعبأ في حال غضب الرجال من تصريحاتها، فقالت:“الرجالة هيزعلوا.. ما يزعلوا.. هما كده كده بيهاجموني”.

ونصحت رانيا خلال لقائها في برنامج “ليلة الخميس” عبر قناة mbc مصر، الفتيات بالزواج بعد سن الـ30 لأن في هذا السن يكون الإنسان نضج، موضحة أنها تزوجت مرتين بعد هذا السن، وهي لم تكن تريد ذلك. مضيفة بإن المجتمعات العربية تجبر المرأة على الزواج، من أجل سمعتها.



يذكر ان رانيا يوسف تزوجت ثلاث مرات، الاولى من مواطنها المنتج محمد مختار والذي ارتبطت به في بداية حياتها الفنية واستمرت معه حوالي 12 عامًا، وأنجبا ابنتيهما نانسي وياسمين.

وبعد طلاقها من “مختار” سرعان ما تزوجت رانيا يوسف من رجل الأعمال المصري كريم الشبراوي،

ولم تدم هذه الزيجة سوى 4 أشهر فقط، بعدما جلبت لها الكثير من المشكلات والقضايا، ما دفعها للاعتراف بعدها بأنها كانت نادمة على الزواج من الشبراوي، بالرغم من قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

وتزوجت رانيا يوسف للمرة الثالثة من رجل الأعمال طارق عزب، الذي طالما تحدثت عن سعادتها معه، واهتمامه ببنتيها وحبه لهما غير انهما انفصلا بعد زواج دام 6 أعوام.