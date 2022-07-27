هذا الطفل المكشر أصبح فنان شهير للغاية ووالده بطل مسلسل رأفت الهجان.. لن تصدق من يكون.!! (شاهد بالصورة)

نشر فنان شهير صورة له وهو طفل يبلغ من العمر قرابة عام، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام، وكانت معه والدته تحمله وهي مبتسمة لكنه كان مكشر. بدون سبب.

وكان هذا الفنان قد نشر هذه الصورة احتفالاً بعيد الأم فكان يهنأ والدته ويتمنى لها الصحة والعافية.

وهذا الطفل هو ابن فنان شهير، أشهر من النار على العلم، فهو رمز من رموز الفن الكبار وعلامة بارزة فيه، وإذا دققنا في ملامح الطفل حتماً ستستطيعون معرفة من يكون، وذلك لأن ملامجه لن تتغير كثيرًا.



إنه الفنان محمد محمود عبد العزيز، ابن الساحر محمود عبد العزيز، بطل مسلسل رأفت الهجام والممثل والمنتج الشهير، وشقيق الفنان كريم محمود عبد العزيز.

ومن في الصورة هي والدة محمد محمود عبد العزيز، واسمها جيجي زويد، زوجة محمود عبد العزيز الأولى قبل بوسي شلبي.



ومحمد محمود عبد العزيز من مواليد القاهرة في 14 أغسطس 1981، ويبلغ من العمر 41 سنة،

وتخرج في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية قسم تسويق، ثم عمل بالدعاية والتسويق .



ومن الأعمال التي شارك فيها: مسلسل القطة العمياء، جبل الحلال، قيد عائلي، الأب الروحي، فوق السحاب.