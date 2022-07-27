غدر الزمان بها.. ظهور مفزع لبطلة مسلسل يوسف الصديق زليخة .. لن تصدق كيف أصبحت اليوم بعد كل هذه السنين؟! - صورة

تساءل الكثير من جمهور مسلسل يوسف الصديق الغني عن التعريف، عن شكل الممثلة الجميلة التي مثلت دور "زليخة" امرأة العزيز التي أحبت يوسف حتى وصل بها الأمر أنها تخلت عن كل شيء وزهدت الحياة مقابل الوصول إليه.

حيث قدمت هذا الدور في المسلسل الفنانة الايرانية كتايون رياحي والتي تميزت بملامحها الجميلة والفاتنة فهي تمتلك من الجمال قدر كبير، وأعجب بها عدد كبير من الجمهور وقت عرض المسلسل.

كما تداولت حسابات مهتمة بأخبار الفن صورة للمثلة الإيرانية كتايون التي طلت على جمهورها بعد 13 عام من عرض المسلسل الشهير، فكانت مفاجأة للجميع حيث ظهرت عليها ملامح التقدم في العمر، وظهر الشعر الأبيض في رأسها، الأمر الذي أحزن الجمهور عليها.

الجدير بالذكر ان الممثلة كتايون رياحي من مواليد 31 ديسمبر 1961 تبلغ من العمر 60 سنة، حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب، اعتزلت الفن عام 2009 لتبدأ بأعمال خيرية لمعسكرات اللاجئين المسلمين من أهالي ميانمار وإفريقيا وأفغانستان.