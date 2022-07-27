«3 ساعات بأوضة النوم».. صديقة المذيعة شيماء جمال تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المتهم.. تفاصيل يشيب لها شعر الرأس

فجرت صديقة المذيعة شيماء جمال مفاجأة من العيار الثقيل، خلال تحقيقات النيابة، بشأن الواقعة على يد زوجها القاضي في مجلس الدولة وصديقه والتخلص منها ودفنها في أحد مقابر البدرشين.

حيث قال أحد الشهود خلال التحقيقات: “علمت بارتكاب القاضي أيمن حجاج واقعة قتل المجني عليها عن طريق الإعلام.. وعقب ذلك فوجئ باتصال هاتفي منه أبلغه به أنه سيحضر إليه بمحافظة السويس.. وما أن التقاه حتى سأله عن الواقعة فأقر له المتهم بأنه كان متزوجًا من المجني عليها عرفيا.. وتحصلت خلسة على مقاطع مصورة لعلاقتهما بالفراش.. ثم داومت على تهديده لإعلان زواجهما.

وتابع أحد الشهود : “المتهم الأول روى له أنه استأجر المزرعة محل الواقعة ليعرضها على المجني عليها من أجل شرائها لها لإنهاء إجراءات الطلاق.. ويوم الواقعة رافقته إلى المزرعة ونشبت بينهما مشاجرة فتعدى عليها بمقبض سلاحه الناري بـ 3 ضربات.. ثم أجهز عليها بالضغط عليها بيديه وباستخدام إيشارب حريمي حتى فارقت الحياة”.

وأكدت صديقة شيماء جمال خلال التحقيقات: “كان يوجود خلافات زوجية متكررة بين الضحية وزوجها أيمن حجاج بسبب رغبتها في إشهار الزواج والإنجاب منه.. ورفضه ذلك.. وتطورت في أحيان عدة إلى تعديها عليه بالسب بألفاظ نابية.. وأنه لم يكن يوجد مع المجني عليها إلا لفترة لا تجاوز الساعات الثلاث يمضيها معها في غرفة النوم ثم يعود لبيته الأول”.