عودة شيرين عبد الوهاب إلى عش الزوجية يفجّر ضجة واسعة !! مصطفى كامل فضح سرّاً صادماً !!

تسببت تصريحات للفنان مصطفى كامل على أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، وطليقها الفنان حسام حبيب بتفجير ضجة العودة إلى عش الزوجيةمجدداً.

وفي تصريحاته أشار كامل إلى أنه من الممكن أن تعود شيرين لزوجها مرة أخرى، رغم كل الخلافات والأزمات القائمة بينهما.

وقال مصطفى كامل في تصريحات تلفزيونية: شيرين عبد الوهاب اللي في قلبها على لسانها، وعايز أكلمها أطبطب عليها، ومحدش يستبعد أنها ترجع لـحسام حبيب.

وتابع مصطفى كامل: أنا بحب شيرين عبد الوهاب جدًا، وهي بكت لما مشيت من النقابة.. وبدايتها الفنية كانت معايا.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال، من قِبل الفنان حسام حبيب، حيث أشارت إلى أنها أعطت له أكثر من ثلاثة ملايين جنيه، وطلبت منه شراء سيارة خاصة له. مصطفى كامل يعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وفوجئت شيرين عبد الوهاب بأن حسام حبيب حول المبلغ بالكامل على حساب المعرض، وكتب جميع أوراق السيارة باسمه، وعندما واجهته تحجج بأنها شخصا واحدا، بسبب زواجهما، فتغاضت شيرين عبد الوهاب عن هذا الأمر بشكل مؤقت، لكن عندما نشب خلاف بينهما، طالبت حسام بسداد ثمن السيارة لكنه رفض.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيبوتصدرت شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشرات البحث على جوجل، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها تعرضها للنصب على يد حسام حبيب، وتقديمها بلاغ ضده.