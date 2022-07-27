في ليلة الدخلة.. عريس خجول لم يستطع فض غشاء بكارة زوجتة فادخل احدهم منتصف الليل ليفعلها بدلا منه ..المفاجأة الصادمة برد فعل العروس

عريس خجول في ليلة عرسه والتي تسى ليلة الدخلة، تم فض بكارة زوجته وهو يشخر، وذلك بعد ان انفض المولد يوم الزفاف، وذهب الجميع إلى منازلهم بقي العريس المحتاس وحيدا في ليلة الدخلة مع عروسه.

والعمل الأهم في هذه البداية هو كيف ستكون النهاية في فض غشاء البكارة، وهذا البعل الجديد مازال يفكر و ينتظر ماذا يفعل داخل هذه الغرفة في الليلة الليلاء

، وخصوصا وأن الأقارب سيحضروا في الصباح ليشاهدوا منديل العذرية الملطخ بدماء زوجته العذراء، ويتأكدوا من عذرية زوجة ابنهم وشرفه. جمهور ليلة الدخلة وغشاء البكارة وبشكل مفاجئ وبدون أي حديث خرج العريس من غرفة نومه متسللا إلى خارج الشقة، و

أختبأ في غرفة فوق سطح البيت لكي لا يتمم العرس، بينما اكتشفت العروس ذلك فصارت تصرخ من شباك البيت، حتى حضر جميع الأهل والجيران، ويسألون ماذا جرى، لتجيب قائلة أن زوجها هرب، وهي تقوم بتبديل فستانها، وبحثت عنه في كل مكان بالغرفة لكنها لم تجده.

عريس خجول ونعسان فضوا بكارة زوجته وهو نائم المخبأ السري للعريس الفري وعندها دبت النخوة بصدور الشعب، و خرج الجميع للبحث عن الهارب المارق، ولكن احد لم يجد له اثرا، فتعجبوا لامره، و لكن احد افراد الاسرة قال انا اعرف مكانه .

وذهب الى دوار المواشى، والكل يمشئ ورائه، وفعلا وجد العريس الخجول في دوار المواشي يشخر هنيئا ، ولكن الربع لم يتسامحوا معه ، واحضروه بالقوة، وادخلوه على زوجته ولم يتركوه، وطلبوا منه ان يدخل بزوجته امامهم ، فرفض اهل العريس ذلك وقالوا ننتظر بالصاله .