انت الان تتابع خبر بالكاش مايوه.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور من أمام البحر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة نرمين الفقي، في أحدث صور لها والتي ظهرت فيها رفقة صديقاتها، وشاركتها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت “نرمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة من صور عطلتها الصيفية، ظهرت فيها وهي جالسة أمام شاطئ البحر، مرتدية كاش مايوه، ونظارة شمس وقبعة صيفية، ورافقها في الصورة صديقاتها.

وقد نالت الصور إعجاب متابعي “نرمين”، والذين تفاعلوا معها بالإعجابات والتعليقات، وأبدوا إعجابهم بإطلالة نرمين، وحافظها على شبابها.

يُذكر أن أخر عمل فني شاركت فيه الفنانة نرمين الفقي كان مسلسل “الكبير أوي 6” والذي عُرض في رمضان 2022، حيث ظهرت فيه كضيف شرف، والمسلسل من بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.