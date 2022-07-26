عروس خلعت فستان الزفاف أمام العريس في ليلة الدخلة فكانت الفاجعة الكبرى وصدمة العمر .. لن تصدق مارأت عيناه؟

في حادثة أصبحت تتكرر كثيرًا، كشفت وسائل إعلام إندونيسية مؤخرًا عن حالة غريبة لرجل يبلغ من العمر 31 عامًا تزوج امرأة التقى بها على الإنترنت فقط ليكتشف أنها كانت رجلًا، بعد يومين من زفافهما .

وبدأت القصة، حينما التقى الرجل “موه” بزوجته “ميتا” على فيس بوك منذ حوالي شهر، وبعد التعرف على بعضهما البعض

وإقامة علاقة رومانسية عبر الإنترنت، قرر الاثنان الاجتماع في الحياة الواقعية أيضًا، فخرجوا لتناول القهوة، ويدعي الرجل البالغ من العمر 31 عامًا أنه لا يوجد شيء يتعلق بمظهر وصوت ميتا

وفي صباح 2 يونيو، وصل موه و ميتا إلى مكتب الشؤون الدينية بجاوا الوسطى في إندونيسيا، للزواج ودفع مهراً 20 مليون روبية ،

وبدأت الأمور تتعقد حينما أراد الزوج أن يتقرب من زوجته كأي عروسين، ولكنها رفضت وأجل الأمر لليلة التالية، ولكن عندما حدث الشيء نفسه في محاولته التالية، بدأ يشك فى أن هناك خطأ ما.

وبعد مرور الليلة الثالثة دون أن يحدث أي جديد، بدأ موه بالتحقيق، وسأل حول زوجته، وصدم عندما علم أن ميتا كان في الواقع رجلاً، وعلى الرغم من أنه أمر لا يصدق، كان من المنطقي، لأنها رفضت ممارسة الحب معه .

وعندما عاد موه إلى المنزل لمواجهتها، كانت قد غادرت بالفعل، فأخبر الزوج “المنحوس” عائلته بالحقيقة وطلق “زوجته” على الفور، لشعوره بالغش ،

وقام أيضًا بإبلاغ الشرطة بخداع ميتا واتهمها بالاحتيال. وعثرت الشرطة بسرعة على العروس الهاربة البالغة من العمر 25 عامًا ، والتي تبين أنها بالفعل رجلاً . ‏إندونيسى يطلق زوجته بعد يومين من زفافهما بعد اكتشافه الصدمة