أحلام الشامسي تطرد كل الخجل وتفضح زوجها وماذا طلب منها وهي على سرير النوم ( فيديو )

الحياة العائلية بين الزوجين تبقي سر ينبغي ان يحتفظ به الطرفين للحفاظ على الاسرار العائلية، فما يدور بينهما سواء داخل المنزل او خارجه ينبغي ان يكون خاص بهما فقط.

الا ان المشاهير يشذون عن القاعدة ويحاولون كسب المزيد من الشهرة ، ولو كان ذلك على حساب العائلة.

اذا فاجأت احلام جمهورها بنشر مقطع فيديو مثير وتكشف الطلب الصادم الذي طلبه منخا زوجها الثري القطري مبارك الهاجري ، اثناء نومها على السرير.

ووثق مقطع فيديو، الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وهي تقضي العطلة الصيفية في سويسرا، برفقة زوجها رجل الأعمال، مبارك الهاجري.

ونشرت أحلام عدد من مقاطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، أثناء إقامتها مع زوجها في أحد الفنادق الكبيرة.

وظهرت الفنانة الإماراتية وهي تتحدث مع زوجها بـ "دلع"، تشتكي منه بسبب محاولته إيقاظها من النوم عن طريق وضع كوب القهوة في يدها أثناء استلقائها على السرير.

وقالت أحلام: "صحيت من النوم تعبانة، وهو داخل بيده قهوة، قلتله حبيبي سويلي قهوة، وما حدا يعرف يسوي مثلها، كل اللي عندي ما يعرفوا يسوها مثله، ويجبرني أصحى، هذا اضطهاد، لن أقبل به، أنا ما أبي أتريق".

وأضافت أحلام: "هذا ريوقي، وعصيري، وهذا البان كيك"، وطالبت زوجها بالتغزل في نظاراتها الجديدة، قائلة: "أنا نادرة، حبة وحدة وخلاص خلصت، ما في إلا أنا".