عروسة أردنية تطلق صرخات جنونية وهستيرية فـي ليلـة الدخلة ..وعند اقتحام الغرفة كانت المفاجأة المرعبه التي لم تكن بالحسبان ولا يتوقعها عقل أنسان.. لن تصدق ماذا فعل بهـا العريس.!!

أقدم عريس اردني على معاقبة عروسته الحسناء بطريقة جنونية لا تخطر على البال اذ اجبرها على دخول الحمام واغلق عليها المفتاح ثم عاد ليغط في نوم عميق .

واطلقت العروسة صرخات مدوية تطلب المساعدة فسمعها موظفوا الفندق الذي كانت تقيم فيه العروسة مع عروسهما في ليلة الزفاف.

واتصل احد الموظفين برجال الشرطة التي اقتحمت الغرفة ليجدوا العريس مستلقياً على السرير ويغط في نوم عميق في حالة أشبه بالغياب عن بينما كانت الزوجة تصرخ من الحمام طالبة المساعدة،

ليكتشفوا أن زوجها أقفل عليها الباب وحبسها، بحسب وسائل إعلام محليةوعن الأغرب في القضية، أن عناصر الأمن الذين فتشوا غرفته تورطوا بسرقة مبلغ "لا بأس به" من العريس،

الذي رفع عليهم لاحقا دعوى قضائية ، بعد ان قاموا باخذه الى قسن الشرطة ليقضي ليلته هناك .