الفنانة آيتن عامر تكشف لأول مرة تفاصيل صادمة عن ليلة دخلتها.. ماذا حدث لها؟

كشفت الفنانة آيتن عامر، لأول مرة عن تفاصيل صادمة حصلت في ليلة زواجها على مدير التصوير محمد عز العرب.

وقالت “آيتن عامر” في حوارها ببرنامج “معكم” المذاع على فضائية “سي بي سي”: “لما قولنا أننا مش هنعمل فرح وفاء اعترضت وقالت إحنا عايزين نفرح انتي آخر العنقود”.

وأضافت “إحنا كنا بنفكر أننا نشيل الفلوس علشان عايزين نسافر فرنسا في شهل العسل خاصة أننا عملنا كتب كتاب كبير وبعد كده عز فجأني بأنه كان حاجز مكان في كومبوند أمام المسجد لأصحابنا واتعشينا سوا”.

وتابعت “يوم الفرح كنا عايزينه مناسبة خاصة ومكنش أي حد يقدر يدخل من غير دعوة وكنت لابسة جزمة مطرزة بدنتال من الفستان وفجأة بعد الفرح لقينا الجزمة اختفت وديل الفستان”.

من جانبها علقت الفنانة وفاء عامر على كواليس فرح شقيقتها بقولها “أنا نزلت علشان اطمن على تفاصيل الفرح وكنت لابسة فستان سواريه من تصميم هاني البحيري.

واستطردت “وفجأة لقيت الناس بدأت تيجي وقعدت استقبل الناس وبعدها ببص لقيت نفسي بشبشب الفندق وكل ما ابص على الصور دلوقتي افتكر ازاي اني بالفستان ده كنت لابسة شبشب”.