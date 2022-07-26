مصطفى كامل يبكي بمرارة على الهواء كاشفا خفايا علاقته بوالده.. كان متعمد يهني ويكسرني!!

حدث الفنان مصطفى كمال خلال لقائه التلفزيوني عن علاقته بوالده، ومدى ارتباطه الشديد له، بجانب قصة رفضه لدخوله المجال الفني في البداية، وتحدث أيضًا عن علاقته بزوجته.

انه الفنان والمطرب مصطفى كامل حيث ظهر متأثرًا أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج على "الترابيزة" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة الشمس الفضائية.

وبكى مصطفى كامل، قائلًا: "مراتي وصتني وقالت لي لو جت سيرة والدك ما تبكيش على الرغم من أنه متوفى من سنة 1996 لكن كل ما تيجي سيرته أقسم الله ما بإيدي بلاقي دموعي نزلت".

وتابع: "والحمد لله إنه شاف 4 أو 5 سنين من قمة نجاحي.. والصحافة كانت بتشتمني وكنت من أكتر الناس اللي اتهاجمت حتى في تسلزم الأيادي وفي قمة نجاحي اتهاجمت، وأبويا وهو بيحتضر قلت له هسيب الفن، قال لي اوعى".

وأضاف: "قال خليك واقف وحارب، وبقى هو اللي فرحان بنجاحي.. كل الناس عارفة عني حياتي الخاصة، كنت أول شاعر يكون معروف للناس، وكنت أول فنان يصرح إنه من حواري مصر القديمة ومن شارع القبوة في مصر القديمة اللي قدام كنيسة ماري جرجس ودي منطقتي وبعتز بيها".

وتابع قائلًا: "مهما أسكن في أي مكان مصر القديمة في دمي، ووالدي كان ظابط وكنت ليه كل حاجة في حياته، لأني كنت الكبير، وكان مصادقني وحبيبه وصاحبه وأمله، وكان عاوزني في كل حاجة لكنه سبب لي مصيبة كبيرة لأني اتحملت وأنا شاب مراهق أحلام أبويا غصب عني، كنت لازم أحققها له وكمان أحلامي".

وقال أيضًا: "كان عاوز يدخلني كلية التجارة، علشان عمي يعيني في البنك مع إني كنت بكره الحساب، وهربت روحت أدبي علشان مش بحب الكيميا والحساب ولحد النهاردة مش بدير أموري المالية لا في بيت ولا في شغلي ولا اللايف بتاعي، وما عرفش في جيبي كام ماليش في الحسابات فكنت بجري ورا أحلامي".

وأضاف: "كلت علقة في ثانوية عامة من أبويا كسر لي كل حاجة ما كنتش نافع بتعريفة من كتر ما ضربني جريت واستخبيت فوق السطح فضل يضرب فيا من أول فصل المدرسة وخدني الشارع كله ضرب لأنه كان متعمد يهني ويكسرني".

واختتم: "والناس كلها في الشارع كانوا بيقولوا يا عيني يا بني وفاكريني حرامي، وبليل قال لي جملة عمري ما هنساها، قال لي أنا مش مقصر ليه تطلعني صغير قدام عمامك لأن كلهم كانوا مناصب لكن العلقة دي غيرتني وبعد شهرين وقفت أبويا وأنا التاني عن المدرسة".