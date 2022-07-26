بعد نبش قبرها.. العثور على مفاجأة صادمة بجوار جثة المذيعة شيماء جمال .. والمتهم يدلي باعتراف خطير جداً

كشفت التحقيقات واعترافات الجناة، مفاجأة صادمة حول جريمة قتل المذيعة المصرية شيماء جمال، وذلك بعد نبش قبرها والعثور على زجاجة خضراء.

وسرد حسين الغرابلي، المتهم الثاني بقضية قتل الإعلامية المصرية شيماء جمال، تفاصيل مساعدته زوجها القاضي أيمن حجاج وسر الزجاجة الخضراء المدفونة مع جثة الضحية .

وأفاد أنها إحدى زجاجات المياه الحارقة التي قام المتهم الأول أيمن عبدالفتاح بشرائها من حانوت بيع أدوات البناء.

وأضاف: عقب قتل المجني عليها قام هو بتقييد قدميها، وقام زوجها أيمن بلف قطعة قماش على وجهها، وتقييدها بسلسلة حديدية، ثم إلقائها في الحفرة وسكب زجاجات المياه الحارقة الخضراء عليها، مضيفًا أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدم رأس المتوفاة شيماء هي نتيجة ضربها بالسلاح على رأسها.