ماذا سيحدث بعد أيام.. العرافه العمياء بابا فانجا تفجر توقعات مخيفة للغاية..لن تتخيلوا بشاعة ما تنبأت به؟

تداول الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، توقعات ​العرافة العمياء​ بابا فانجا​ لعام 2022، حتى تصدرت محرك البحث،وخاصة ان الكثير من توقعاتها تحققت حرفيا مما جعل لها مكانة لدى الأشخاص الذين يهتمون بمتابعة التوقعات المستقبلية.

وكانت بابا فانجا قد توقعت في السابق بوفاة الأميرة ديانا، وأحداث هجوم 11 سبتمبر، وخسارة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية، والكثير من التوقعات التي تحققت.

أما توقعات فانجا لعام 2022 فهي:

- العالم سيعاني من نقص المياه بسبب التلوث المتزايد في الأنهار

- ارتفاع درجات الحرارة في الهند لتصل إلى 50 درجة مئوية، مما يسبب في هجوم الجراد في الدولة.

- كائنات فضائية تغزو الأرض، حيث سيصل كويكب يدعى «أومواموا» سيرسله كائنات فضائية إلى الكوكب لمحاربة البشر.

- فيروس قاتل في سيبيريا سيؤدي إلى هلاك البشرية.

- ستضرب الفيضانات والزلازل العديد من البلدان الآسيوية، وأستراليا.

- سيطرة التكنولوجيا على الابشر، وسيكون الأمر خطيرًا، حيث سيؤدي ذلك إلى الخلط بين الخيال والواقع.