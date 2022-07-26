هل تتذكرون زينب زوجة أحمد زكي في فيلم البيه البواب؟.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها الان بعد 35 عاماً !!

حلت الفنانة مهجة عبدالرحمن الشهيرة بـ"زينب" التي شاركت في بطولة فيلم البيه البواب مع الفنان الراحل احمد زكي، في وقت سابق ضيفة علي برنامج التاسعة مساءا الذي يعرض عبر شاشة التليفزيون المصري.

وظهرت مهجة عبد الرحنت بملامح متغيرة تماما فاجئت الجمهور، وعلى الفور أنهالت التعليقات التي تؤكد أنها أصبحت أجمل كثيرا، فعلقت الفنانة مهجة عبدالرحمن، على التعليقات الصادمة، قائلة: «أنا مش عارفة فيه ايه، ما كل حاجة بتتغير، وأكيد الشكل واللبس بتاع شخصيتي في أي فيلم مش هو شخصيتي وشكلي الحقيقي ده عشان تمثيل».

ونفت الفنانة مهجة عبدالرحمن خلال اللقاء ما تردد حول اعتزالها الفن كما تردد خلال الفترة الماضية، وقالت أن دخولها للوسط الفني كان بالصدفة عندما شاهدها المخرج محمد خان في معهد السينما وكانت تتخصص في قسم الديكور وطالب منها المشاركة في فيلم الحريف مع الفنان عادل إمام .

وأضافت " بعد ذلك شاركت في فيلم البيه البواب والذي استمر تصويره ما يقرب من شهرين ونصف الشهر، وأن أحمد زكي هو من طلب مشاركتي في العمل.

ولكن بشكل غير مباشر حيث طالب أن تكون السيدة التي ستجسد الشخصية سمراء البشرة وتم الإستعانة بي، واتصل بي أحمد زكي بنفسه في الثامنة صباح أول يوم تصوير وقال لي نصا (عايزينك فى ستوديو نحاس الساعة 2 الظهر)".

وعندما وصلت لموقع التصوير كان مقرر أن نبدأ بتصوير مشهد عربة القطار والذي سيستغرق ما يقرب من 3 أيام، وفوجئت أنه امتد لما يقرب من 10 أيام، وذلك بسبب التفاصيل الكثير ة التي كان يضيفها النجم أحمد زكي علي الشخصية .

وتطرقت مهجة عبدالرحمن في حديثها عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وقالت إنها تعاونت معه في فيلم كف القمر ووصفته بأنه كالنسمة.