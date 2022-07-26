ماهو سر جمال جينيفر لوبيز التي تحلم فية كل فتاة للحفاظ على جمالها ورشاقتها رغم تخطيها الـ 50 يفاجئ الجمهور.. السبب انكشف اخيراً!

وجهت المغنية العالمية جينيفر لوبيز رسالة خاصة بمناسبة عيد ميلادها الثالث والخمسين إلى المتابعين المخلصين لها عبر موقعها الإلكتروني On The JLo، كشفت فيها عن خبر جديد وحصري عن بدء طرح مجموعة من مستحضرات التجميل للعناية بالجسم من أسرارها الخاصة.

حيث قالت جينيفر لوبيز في رسالة الفيديو التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني، إنها ستطلق مستحضر تجميل جديد خاص بالجسم وأطلقت عليه اسم " JLo body drop" بعد طرح العديد من المنتجات التي تستهدف العناية بالبشرة والوجه.

ووعدت لوبيز محبيها ومتابعيها المخلصين بحسب وصفها بأنهم عن طريق هذا المنتج سيحسنون من شكل أجسادهم على طريقتها، وأن هذا هو سر جمالها ورشاقتها.

الجدير بالذكر ان جينيفر لوبيز تستمتع بشهر العسل الخاص بها في باريس برفقة حبيبها القديم وزوجها الحالي بن أفليك، والتقطت عدسات الكاميرات العديد من الصور لهما أثناء تجولهما في الشارع.