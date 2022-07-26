جمالها قاتل.. أول ظهور علني لإبنة شريف رمزي من منة حسين فهمي تصدم الوسط والجمهور.. أحلى من والدتها بكثير!!

انتشرت خلال الساعات الماضية صور لشريف رمزي وبجواره فتاة في مقتبل شبابها، ونشرها عبر «إنستجرام» وحذفها مرة أخرى.

وعلق عليها بـ«مش مصدق إنك فجأة كبرتي كده»، وتعجب الجمهور من الصور، وانتشرت أخبار عن أن الفتاة من زيجته السابقة منة حسين فهمي، التي تزوجها عام 2008.

كانت منة حسين فهمي قد تزوجت أول مرة من الفنان شريف رمزي عام 2008، واستمر الزواج حتى أعلنت الانفصال في 2011، ولم ينجب شريف ومنة أطفالا على الإطلاق كما يقال على الصور التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

تزوج الفنان شريف رمزي للمرة الثانية قبل 7 سنوات من الفنانة الشابة ريهام أيمن، وأنجب ابنتهما الأولى قبل ما يقرب من 5 سنوات ونصف السنة والابن الثاني لاحقا، ولا علاقة للصور المنتشرة بابنيه من ريهام أيمن.

وقد شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع «إنستجرام»، مجموعة صور جديدة لها.