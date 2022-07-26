مخرج مصري شهير يكشف علاقته السرية بالقتيلة نيرة اشرف (طالبة المنصورة.. ويفجر مفاجأة مزلزلة جعلت المصريين مصدومين..لن تصدق ماالذي قاله.!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشور على فيسبوك لمخرج مغمور يدعى مؤمن نور، كتبه بالتزامن مع توقيت مقتل نيرة أشرف، التي ذبحت على يد زميلها أمام جامعة المنصورة.



كانت ستقوم بالتمثيل بعد انتهاء الامتحانات وقال نور عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، قبل أن يقوم بعد ذلك بحذف المنشور بعد بدء تداوله أن الطالبة كانت ستقوم بالتمثيل مع الفنانة عايدة رياض عقب انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي" .

وتابع:"الله يرحمها نيرة كانت ستصبح نجمة كبيرة ولها مستقبل"، مضيفا أنه اصطحبها للفنانة عايدة رياض التي فوجئت بالتشابه الكبير في ملامحها معها وقالت له "يخرب بيتك جايب لي واحدة نسخة مني وأنا صغيرة".



وعدها بأن يجعلها من أهم مشاهير مواقع التواصل

وأشار إلى أنه وعدها بأنه سيجعلها من أهم مشاهير مواقع التواصل وأنها ستكون نجمة تلهث ورائها الفضائيات والصحف.



ولفت إلى أنه كان يعلم بما يحدث بينها وبين زميلها في الجامعة محمد عادل ونصحها أكثر من مرة بتجاهله وعدم الرد على تهديداته.

نفي الفنانة عايدة رياض

وأوضح أنه شاهد عبر الهاتف تهديدات القاتل لها وتحدث معه هاتفيا ونصحه بالابتعاد عن نيرة كما هدده بأنه سيواجهه لو كرر محاولاته بالتعرض لها.من جانبها نفت الفنانة عايدة رياض ما قاله المخرج كما نفت مقابلتها من الأساس للمخرج والطالبة القتيلة.