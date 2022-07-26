سيدة حسناء تمارس الرذيلة مع عشيقها أمام زوجها والنهاية كانت كارثية صدمت المصريين

تجاوزت سيدة مصرية كل القيم الدينية والاخلاقية ، اذ لم تكتفي بقتل زوجها بالتعاون مع عشيقها ، بل قامت بممارسة الرذيلة امام زوجها بعد ان اصبح جثة هامدة.

هذا الامر اثار اشمئزاز القاضي المصري وازدرائه لفعلتها الشنعاء ، وحكم فورا باعدامها مع عشيقها ليلقيا جزائهما العادل والرادع.

فقد قررت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية بمصر، إعدام ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى بدافع إتمام زواجهما لاحقا.

وأحالت المحكمة المصرية، أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين جراء ما اقترفاه بحق المجني عليه حيث أقدما على خنقه ومارسا الرذيلة بجوار جثته، وفق موقع "فيتو".

وشمل أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين قتلا المجنى عليه زوج المتهمة الأولى، عمدا مع سبق الإصرار بدافع التخلص منه لإتمام زواجهما بعد أن جمعت بينهما علاقة غير شرعية.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما بيتا النية على قتل الزوج والتخلص منه ليخلو لهما الجو، فقام المتهم الثاني بشراء عقار طبي مخدر أعطاه للأولى قبيل الواقعة تمهيدا لإتمام مخططهما.

وأوضح أنه يوم الواقعة أعدت المتهمة الأولى كوب شاي ووضعت للمجني عليه ذلك العقار، وما أن تيقنت من نومه حتى استدعت المتهم الثاني وقاما بتكميم فمه لمنعه من التنفس حتى تيقنا من وفاته وقاما بممارسة الرذيلة بجوار جثته، وفي اليوم التالي تظاهرت المتهمة الأولى باكتشاف وفاة زوجها.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة هامدة للزوج بشقته بدائرة المركز وكشف الطب الشرعي أن الوفاة ليست طبيعية، فيما شكل فريق بحث

، وبالفحص تبين أن الجثة بها آثار خنق وبسؤال زوجته أفادت بأن الوفاة طبيعية، فيما أكد نجل المجني عليه وعمه (شقيق الضحية) أنهما يشككان في الوفاة.