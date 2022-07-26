فنان سوري شهير يحرق قلب وائل رمضان ويعلن عن حبه لـ سلاف فواخرجي .. هويته ستصدمك؟!

صرح الممثل السوري أحمد رافع عن حبه للفنانة سلاف فواخرجي كما عبر عن تمنيه بإقامة ثنائية معها، بعد إعلان انفصالها من زوجها المخرج وائل رمضان.

كما كشف الفنان السوري عن مشاركته في فيلم ”كازي روز“ من إخراج وائل رمضان حيث يؤدي شخصية والد المطرب في الفيلم، وعبر عن محبته للفنانة سلاف فواخرجي واحترامه لأسرتها ويتمنى أن تكون شريكته في أحد الأعمال.

الجدير بالذكر أن الفنان كان قد صرح في وقت سابق عن ان الدراما السورية تجاوزت محنتها هذا العام من خلال وجود مخرجين متميزين مثل رشا شربتجي التي أبدعت في مسلسل ”كسر عضم“ من حيث الإخراج واختيار الشخصيات،

ويمكن تسميتها بالمرأة الحديدية، بالإضافة لما قدمه المخرج سيف السبيعي في مسلسل ”مع وقف التنفيذ“ الذي اعتبره أكثر من رائع.