وجه ميادة الحناوي ارعب الجميع والجمهور مستاء وغضبان من تداول صورها وهي بهذا الشكل.. ماذا حدث لها؟

ظهرت الفنانة ميادة الحناوي بصور متادولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي بسن صغير، عقب إجرائها عملية تجميل على يد الطبيب نادر صعب.

وعبر عدد من جمهور ميادة عن رفضهم لتصرف نادر صعب ودشنوا هاشتاج باسمه للتعبير عن رفضهم الكشف أسرار مرضاه وانتهاك خصوصيتهم، الأمر الذي دفعه لإزالة الصور من حسابه على انستقرام.

بدأت المطربة السورية الشهيرة ميادة الحناوي مسيرتها الفنية عندما أتت إلى مصر في عام 1977 حين قدمت أغاني من ألحان عبد الوهاب الذي أعاد اكتشافها.

ولكن انطلاقتها كانت مع الملحن الكبير بليغ حمدي الذي قدمت معه عدة أغان في فترة الثمانينات، وكانت تغني من كلمات محمد سلطان، حلمي بكر، جمال سلامة.