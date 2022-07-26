شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وتفضح والد حسام حبيب بتهم صادمة والجمهور لا يصدق: إزاي دا انتي بنته؟!!

في تصرف أثار ضجة كبيرة تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ببلاغين للنائب العام المستشار حمادة الصاوي يحملان رقمي (32516 و35216)، ضد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، تتهمه بالإساءة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البلاغ الأول الذي قدمه المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحصل القاهرة 24 على نصه: المشكو في حقه والد المدعو حسام حبيب بعد تطليق ابنه للشاكية، وبخصوص المشاكل التي تعرضت لها مؤخرًا، رد على تعليق منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خاص بحساب إحدى السيدات

، والتي كتبت منشورًا موجها لحسين حبيب، وقالت له حضرتك بتقول موضوع الفورسيزون وخلي الطابق مستور، هي قالت إن حصل مشكلة في الفور سيزون، وكان عايز يطلقها وأنها دخلت الغرفة وحلقت شعرها، وقالت إنه كان بيضربها ويسحلها على الأرض هل كل هذا الكلام إفتراء؟.

بلاغات شيرين عبد الوهاب ضد والد حسام حبيبوتابع بلاغ الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد والد طليقها حسام حبيب: ثم قام المشكو في حقه بالرد على ذلك البوست بألفاظ وبالتلميح، مما يسيء لشخص الشاكية حيث قرر، قائلًا: أولا هي مكانتش نزيلة في الفندق وكانت غايبة عن البيت لا ولادها ولا أهلها ولا جوزها يعرفوا هي فين.

ولما عرف مكانها ليه ضربها وسحلها من شعرها وبينزلها بقميص النوم، وبتقول كان يطلقني، يقولي أنتِ طالق مفسرتش ليه كل ده، مع إنها بتتكلم عن إنسان بطبعة عاقل وهادي إيه اللي شافه يخليه يطلقها.

تكمل الحكاية وليه تقولنا إحنا مش هبل، وبعدين خدها البيت وجاب مأذون وطلقها ما تحكي إيه السبب، يعمل كل ده أكيد في مصيبة، بس هو ما بيفضحش حد وبعدها مشي من الشيخ زايد وراح عند والدته،

وبعدين عرفنا إنها حلقت شعرها بعد الطلاق بيومين، وعملت التمثيلية مع نضال الأحمدية اللي زقت عليا الناس فاكرهم صحابي،

وكانوا بيسجلوا الدردشة اللي كانت بينا، وفرضا ده كان رأي شخصي بس مش للنشر، أنت بتفضفض مع صحابك مش للرأي العام.

.وجاءت تفاصيل البلاغ الثاني، أن حسين حبيب سب الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي،

وقال عنها: كدابة ومغرورة وجبارة وتنم على الناس وبتسب الدين، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها.