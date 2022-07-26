صدمة تهز الوسط الفني..ماحقيقه حمل شيرين عبد الوهاب بطفل حسام حبيب الأول ومواقع التواصل تشتعل!! صورة حسمـت كـل شيء.!!

عادت المطربة شيرين عبدالوهاب من جديد لمواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة جديدة، بعد غياب شهر لم تظهر خلاله سوى مرة واحدة بالرد على بعض أسئلة متابعيها من خلال خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام.

شيرين نشرت صورة تجمعها باثنين من أصدقائها المقربين، معلقة "أغلى الناس على قلبي"، وبدت في الصورة بوزن زائد أثار من جديد جدلا بين الجمهور.

وأجمعت معظم التعليقات على أن شيرين ليست تعاني من سمنة وأنها حامل بطفل طليقها حسام حبيب بالفعل وأن مظهرها في الصورة الأخيرة حسم كل شيء.

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب كانت قد نفت أكثر من مرة مسألة حملها وأكدت أن زيادة الوزن تعود إلى الأدوية التي كانت تتناولها، كما نفت الأمر ضمن تصريحاتها في مداخلة مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON،

عندما أكدت أن عدم إنجابها من حسام حبيب كان حماية من الله لها، إذ انتهى الأمر بانفصالهما وتطورت المشاكل بينهما لتصل إلى تحريرها محضر ضده تتهمه فيه بالاستيلاء على سيارتها دون وجه حق.