ممثل ومنتج مصري شهير أقيم له عزاء بعد 40 عام من موته وتوفي في ظروف غامضة.. فمن يكون؟!

هو ممثل ومنتج وملحن مصري راحل، ويعتبر من أعظم ملحني الجيتار في الوطن العربي، ولد لأسرة فنية، فوالده هو أستاذ التصوير السينمائي أحمد خورشيد ووالدته عواطف هاشم من سيدات المجتمع.

انه الفنان عمر خورشيد تزوج خورشيد خلال حياته أريع مرات كانت اثنتان منها من فنانتين مصريتين وتوفي وعلى ذمته اثنتان من زوجاته.

وفي عام 1981 خرج خورشيد من أحد الفنادق عقب انتهائه من عمله عازفاً في إحدى الحفلات، وفور خروجه من الفندق لاحقت خورشيد سيارة مجهولة قامت بالتضييق عليه مما اضطره لزيادة السرعة.

وفي النهاية اصطدمت سيارة خورشيد بأحد أعمدة الإنارة وطار جسده على الأرض من شدة الاصطدام وتوفي.

وقد تعددت الروايات حول المتسبب في وفاة خورشيد، حيث قيل أنه توفي لأسباب سياسية بسبب سفره مع السادات لتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

كما أعلن إيهاب خورشيد شقيق الراحل عمر خورشيد عن إقامة عزاء لشقيقه يوم 16 كانون الثاني عام 2021أي عقب وفاة شقيقة ب 40 عام.

واتى إعلان إيهاب عقب وفاة السياسي المصري السابق صفوت الشريف المتهم بقتل خورشيد.