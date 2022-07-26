سمينة للغاية وجمالها اختفى بشكل موجع. شاهدوا كيف أصبحت الفنانة نسرين بعد غياب 30 عاماً !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعتبر هي أحدث ظهور للفنانة المصرية المعتزلة نسرين بعد غياب عن الشاشة لمدة طويلة تجاوزت الثلاثين عاماً.

حيث ظهرت في الصورة وقد طرأت على شكلها الكثير من التغييرات حيث بدت وهي ترتدي الملابس الواسعة مع الحجاب كما اكتسبت الوزن الزائد.

وبدت بإطلالة بسيطة وملامح رقيقة زينها الحجاب واستطاعت ان تشغل حديث الجمهور خلال الصورة وهو ما دفع الجمهور للمقارنة بين ملامحها سابقا وحاليا، ومن هذا المنطلق ننشر لها عددًا من الصور بين الماضي والحاضر.

الجدير بالذكر أن الفنانة نسرين، اعتزلت التمثيل في عام1991 وذلك بعد أعلن زوجها الممثل محسن محيى الدين اعتزاله وارتدت الحجاب، وذلك بعد مشوار امتد حوالي 20 عاما،قدمت خلاله عدد من الأفلام السينمائية أبرزها "الحفيد، شباب على كف عفريت، شيلني وأشيلك، بديعة ماصبني".

ومن ناحية حياتها الشخصية فقد تزوجت من الملحن محمد ضياء الدين بعد أن غنت معه كطفلة اغنية "البالونة"، ثم تزوجت من الممثل محسن محي الدين واشتركا معاً في كتابة فيلم شباب على كف عفريت.