زوجة جحدر الزير سالم تخطف الأنظار بجمالها المبهر .. والجمهور: أحلى مليون مرة من هيفاء وهبي

تميز بدور جحدر في مسلسل “الزير سالم”، والنمس والواوي في المسلسل الشهير “باب الحارة” وغيرها من الشخصيات التي تركت بصمتها على الجمهور إنه النجم السوري مصطفى الخاني.

ورغم حرص مصطفى الخاني الملقب بـ”نمس بـاب الحارة” على إبعاد حياته الخاصة عن الإعلام لكن تم تسريب صورة لزوجته التي أطلق عليها عدد من المتابعين والروّاد لقب “ملكة جمال” فيما قال البعض أنها أجمل من هيفاء وهبي بمليون مرة.

زوجة الفنان السوري مصطفى الخاني فاجأت رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بجمالها المبهر وشكلها الودود، الذي لقى إستحسان المعجبين.

يذكر أن النجم مصطفى الخاني هو من مواليد 1 يناير 1979 شارك في عدة أعمال فنية سورية أهما كان مسلسل باب الحارة بتأديته دور النمس والواوي جذب انتباه الجمهور له وزاد من شعبيته.

وبالتعريف عن زوجة الفنان مصطفى الخاني الملقب بـ “نمس باب الحارة” فهي يارا، ابنة سياسي شهير وهو بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة.

واحتفى الفنان السوري “مصطفى الخاني” المعروف بشخصية “النمس” في مسلسل البيئة الشامية “باب الحارة” مؤخراً بحصوله على مايزيد عن مليار وربع مشاهدة على قناته في منصة يوتيوب

وعرض الممثل السوري من خلال إنستغرام تقريراً إعلامياً يتعلق عن كون “مصطفى الخاني” الشخصية الأكثر متابعة عربياً عقب تحقيقه 1.25 مليار مشاهدة على يوتيوب.

وكشف الخاني في تدوينة سابقة، تجاوز مشاهدات بعض الفيديوهات على قناته الخمسين مليون مشاهدة خلال فترة عامين فقط.

ونشر مصطفى الخاني في “إنستغرام”: “شكرا لمحبتكم، شكرا لمتابعتكم، انتوا المقياس الحقيقي يلي بيعطينا أكبر دعم، وانتوا أصدق مقياس لان هاي نسبة متابعة لمواد فنية، وهون الواحد ما بيقدر يشتري لايكات ومتابعين … الله يقدرني قدملكم أعمال على أد هالمحبة“.

يشار أن عدد المشتركين بقناة الفنان مصطفى الخاني على اليوتيوب وصل إلى مليون و700 ألف مشترك، وتجاوزت المشاهدات 1.25 مليار مشاهدة مما يجعل منها إحدى أكثر قنوات الممثلين متابعة ومشاهدة في الشرق الأوسط وفق موقع “يوتيوب”..