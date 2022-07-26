الكاميرا تدخل أخيراً قصر العجائب والاحلام الذي تعيش فيه رجاء الجداوي حياة الأميرات.. ترف فاق سقف التخيلات..المسبح من عالم آخر

كانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لا تتواني عن مشاركة جمهورها بصور من منزلها سواء من غرفه الداخلية أو الحديقة الكبيرة التي تمتلكها، والتي تقوم في بعض الأحيان بنفسها بـريّ المزروعات والأشجار.

فخامة مفرطة

الفخامة المفرطة هي عنوان ديكور الفيلا التي كانت تقطنها الجداوي في أحد الأحياء الراقية في القاهرة، وقد اختارت أن تكون على النمط العصري الحديث ممزوجاً بفخامة النمط الكلاسيكي المتميز، وبعض التفاصيل الجميلة التي ستبهر كلّ من يقوم بزيارتها.

واجهة الفيلا ناطقة بالجمال الواضح، وهي مؤلفة من طابقين ومقسّمة على عدد من الغرف بطريقة مناسبة جداً.

تلعب الإضاءة في تصميم الواجهة دوراً واضحاً في ابراز جمال الفيلا سواء من الداخل أو الخارج.

مدخل المنزل

مدخل فيلا رجاء الجداوي يتسم بالأناقة، وهو يصل باب الفيلا بغرفة المعيشة، لنجد تصميم الأرضيات من الباركيه الكلاسيكي، أمّا الجدران فكلاسيكية ب لونها البيج الداكن، وأتت متناغمة مع لون الأرضيات والإضاءة التي تؤمّنها سبوتات السقف.

صالون الفيلا

صالون الفيلا

الصالون هو المكان الذي نجد فيه لـ رجاء الجداوي أغلب الصور التي تشاركها لمتابعيها عبر "انستقرام"، وأيضًا هو المكان الذي تستقبل فيه صديقاتها الممثلات على العشاء.

وينتمي تصميم الصالون إلى النمط الهادئ والكلاسيكي، ويتوافق جداً مع أرضيات الباركيه الممتدة نحو المدخل، اضافة إلى بعض اللمسات في الأثاث الذي امتزج لونه بين درجات البيج، والبنّي والأخضر الباستيل.

و يلاحظ في منزل رجاء اعطاؤها لعائلتها الأهمية الكبرى، إذ نجد في كل زاوية من الصالون صوراً لها ولابنتها أميرة وزوجها، وأكثر الصور الموجودة هي لحفيدتها روضة.

مائدة الطعام

مائدة الطعام أو السفرة من الوحدات التي يهمل كثير منا تزيينها عند إعداد ديكور المنزل، رغم أنه يمكنك ببعض اللمسات البسيطة تحويلها لتحفة فنية رائعة في منزلك.

الزهور والشموع من أولى الأشياء التي يمكنك الاستعانة بها كما فعلت رجاء في غرفة طعام فيلتها التي تتسع لحوالي 6 أشخاص، وبالطبع لا تنسي تبديل الزهور يوما بعد الآخر للتجديد من المظهر العام لغرفة الطعام.

حديقة المنزل

يحضر القش في أغلب خيارات رجاء الجداوي لأثاث حديقة منزلها، مع طاولة خشبية وضعت في زاوية المكان، حيث تتسع لـ 8 أشخاص تقريبًا.

و ما يميز الحديقة هو قربها من حوض السباحة المستطيل، الذي يساعد على خلق جو من الرفاهية في الحديقة كما أنه وسيلة لإراحة النفس والأعصاب.