تغلبت على ياسمين صبري بالجمال والقوام شاهد حبيبة عبد الفتاح الجريني الحسناء تخطف الانظار بجمالها الأخاذ والغير متصور.. صورة

خطفت الفنانة المغربية جميلة البدوي الأنظار في أحدث إطلالة لها بتغيير شكلها بالكامل، بعد الحديث عن علاقتها العاطفية وقرب زواجها من النجم عبد الفتاح الجريني،

حيث شاركت الشابة المقيمة في الإمارات متابعيها على تطبيق اتستغرام بصور جديدة لها، اختارت خلالها إطلالة صيفية مميّزة، اعتمدت من خلالها على لون شعر جديد، وهو ما غيّر شكلها بالكامل وبدت أصغر في العمر وبإطلالة خلابة.

وأكملت إطلالته النابضة بالحياة والجمال بمكياج قوي بألوان ناعمة تبرز جمالها بوضوح، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وتغزلوا باللون الجديد وبتسريحتها الجميلة وأبدوا إعجابهم بجمالها وبشكلها الجديد.

الجدير بالذكر أن المغنية المغربية صدح مؤخرا على الاعلام المغربي والسوشيال ميديا بعد إنتشار معلومات عن وجود علاقة حت تجمعه بالشاب المغربي عبد الفتاح الجريني واستعدادهما للزواج عما قريب.