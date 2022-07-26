صدمة فنية كبرى..تم انكشاف الديانه الحقيقية ( لمروه حماد)زوجة مؤسس قناة طيور الجنه خالد والتـي أخفتها عن الكل وجعلتها سراً حتـى يومنا هذا !!

من هي مروة حماد كم عمر مروة حماد زوجة خالد مقداد معلومات عنها وحياتها الشخصية هل مروة حماد حامل للحظة ولادة
مروة حماد ولادة ، نشأتها وعائلتها، زواجها ، أسرار كثيرة عن حياتها تعرفها لأول مرة والبوم صور جديدة لها .
من هي مروة حماد
الاسم باللغة الإنجليزية : marwa hammad .
تاريخ ميلاد مروة حماد عمرها في 2020 : 1979 سنة (41) .
محل الميلاد : ولدت في الكويت .
جنسية مروة حماد : الكويت .
ديانة مروة حماد : مسلمة .
مروة حماد وزوجها : متزوجة من الوليد مقدار .
وزن مروة حماد : 60 كجم .
طول مروة حماد : 160 سم .
البرج الفلكي : غير معروف .
المؤهل العلمي – الدراسي : جامعية.
بدأت مشوارها الفني : بدأت مشوارها الفني عام 1998 .
كم عمر مروة حماد زوجة خالد مقداد
واحدة من مشاهير السوشيال ميديا والتلفزيون هي زوجة خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة، عمرها في 2020 واحد وأربعون عاما ، هي أيضا تعمل مخرجة بقناة طيور الجنة .
نالت تلك المخرجة الكثير من الاهتمام حيث إنها قرينة مدير قناة طيور الجنة وهي تبلغ من العمل 41 عام حتى وقتنا هذا، ورغم عمرها الكبير فهي كانت حاملا بآخر أبناءها .