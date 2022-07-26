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صدمة فنية كبرى..تم انكشاف الديانه الحقيقية ( لمروه حماد)زوجة مؤسس قناة طيور الجنه خالد والتـي أخفتها عن الكل وجعلتها سراً حتـى يومنا هذا !!

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من هي مروة حماد كم عمر مروة حماد زوجة خالد مقداد معلومات عنها  وحياتها الشخصية هل مروة حماد حامل للحظة ولادة

 

 

مروة حماد ولادة ، نشأتها وعائلتها، زواجها ، أسرار كثيرة عن حياتها تعرفها لأول مرة والبوم صور جديدة لها .

 

 

 

من هي مروة حماد
الاسم باللغة الإنجليزية : marwa hammad .

تاريخ ميلاد مروة حماد عمرها في 2020 : 1979 سنة (41) .

 

 

 

محل الميلاد : ولدت في الكويت .

جنسية مروة حماد : الكويت .

ديانة مروة حماد : مسلمة .

 

 

مروة حماد  وزوجها : متزوجة من الوليد مقدار .

وزن مروة حماد : 60 كجم .

طول مروة حماد : 160 سم .


 
البرج الفلكي : غير معروف .

المؤهل العلمي – الدراسي : جامعية.

بدأت مشوارها الفني : بدأت مشوارها الفني عام 1998 .

 

 

كم عمر مروة حماد زوجة خالد مقداد
واحدة من مشاهير السوشيال ميديا والتلفزيون هي زوجة خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة، عمرها في 2020 واحد وأربعون عاما ، هي أيضا تعمل مخرجة بقناة طيور الجنة .

 

 

 

نالت تلك المخرجة الكثير من الاهتمام حيث إنها قرينة مدير قناة طيور الجنة وهي تبلغ من العمل 41 عام حتى وقتنا هذا، ورغم عمرها الكبير فهي كانت حاملا بآخر أبناءها .

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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