تحوّلت ريهام سعيد إلى هيكل عظمي يصدم جمهورها ويشعل منصات التواصل الاجتماعي.. والجمهور:ماالذي حدث.!! -( صورة)

ثارت الإعلامية ريهام سعيد، ضجّة بعد أن نشرت على حسابها الخاص بـ إنستغرام مجموعة صور من احتفالها بتخرج ابنتها، وعلقت على الصور، قائلة: الحمد لله.



ظهور الإعلامية بنحافة شديدة عما اعتاده الجمهور دعا الكثيرين للتعليق على خسارتها الواضحة للوزن ما بين مؤيد لها وبين معارض لما فعلتها وفريق ثالث أعلن قلقه من إطلالتها الجديدة.

ومنذ مدة كانت قد أعلنت الإعلامية تراجعها عن قرار اعتزال تقديم البرامج الذي أعلنته العام الماضي، بسبب ما وصفته برغباتها في التركيز في أعمالها الفنية كممثلة.



هذا وكانت كشفت فيه أسباب اعتزالها التقديم الإعلامي قائلة: "فكرت كتير قبل ما أكتب البوست ده. أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015 لأني حسيت إن صاحب بالين كداب وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللى ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود إللى بعمله، لكن عشقي للتمثيل اللى هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل