ابن الفنان رامز جلال يخطف الأنظار في ظهور نادر.. وسامته فاقت جاذبية والده بكثير

يحرص عدد من المشاهير على إبقاء جوانب حياتهم الشخصية بعيدة عن أعين وسائل الإعلام والمتابعين، في حين هناك نجوم يشاركون جمهورهم جوانب كثيرة عن حياتهم الشخصية.

ويزداد الأمر صعوبة حين يصبح الأب أو الأم أو كلاهما من نجوم الصف الأول المتواجدين تحت أعين الجميع طوال الوقت.

ورامز جلال صاحب التجربة الأنجح في إخفاء حياته الشخصية عن الجمهور ووسائل الإعلام، رغم تقديمه للبرنامج الأكثر مشاهدة في شهر رمضان منذ سنوات، فإن أحداً لم يعرف أن رامز جلال متزوج وأب لطفل واحد، إلا حين أعلن هو تلك المعلومات بنفسه في لقاء تلفزيوني.

ولم يظهر رامز جلال في أي مناسبة عامة مع زوجته وابنه، لكنه كشف مؤخراً أنه أطلق عليه اسم ياسر، تيمناً بشقيقه الأكبر ياسر جلال.